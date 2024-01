Coppa Italia, come vedere Juventus-Salernitana

Il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia andrà in onda giovedì 4 gennaio su Canale 5

I giocatori della Juventus esultano dopo un gol

Il grande calcio italiano torna su Mediaset che, in esclusiva assoluta si è assicurata per le prossime stagioni (fino al 2027), i diritti della Coppa Italia.

Giovedì 4 gennaio, in campo Juventus-Salernitana, per il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La partita sarà visibile in chiaro su Canale 5, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it. La telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari e Massimo Paganin. Studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Fabrizio Ravanelli, Massimo Mauro e Graziano Cesari

Juventus-Salernitana: le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Perin, Danilo, Bremer, Rugani; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Chiesa, Milik. Allenatore: Allegri

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Sambia, Fazio, Gyomber, Bradaric; Legowski, Coulibaly, Bohinen; Kastanos, Cabral; Ikwuemesi. Allenatore: F. Inzaghi

Coppa Italia: il calendario degli ottavi

MARTEDÌ 2 GENNAIO:

Milan-Cagliari, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Studio condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Christian Panucci, Franco Ordine e Graziano Cesari

MERCOLEDÌ 3 GENNAIO:

Atalanta-Sassuolo, in diretta alle ore 18.00, su Italia 1

telecronaca: Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese

Roma-Cremonese, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Studio condotto da Monica Bertini e con Ivan Zazzaroni, Stefano Sorrentino, Ciccio Graziani e Andrea De Marco

GIOVEDÌ 4 GENNAIO:

Juventus-Salernitana, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Fabrizio Ravanelli, Massimo Mauro e Graziano Cesari

