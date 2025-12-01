Mercoledì 3 dicembre continuano le sfide degli ottavi di finale di Coppa Italia, disponibili in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.
Dopo il confronto tra Juventus e Udinese, alle 15 scendono in campo Atalanta e Genoa, mentre alle 18 tocca al Napoli ospitare il Cagliari. Alle 21 i riflettori si accendono a San Siro, dove l'Inter accoglie il Venezia. La gara sarà trasmessa in esclusiva in chiaro su Italia 1 e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.
Dopo la delusione del derby e l'amarezza per la sconfitta arrivata nei minuti finali contro l'Atletico Madrid in Champions League, i nerazzurri sono tornati alla vittoria domenica contro il Pisa, ritrovando i gol di Lautaro Martinez. Per raggiungere i quarti di finale, i padroni di casa dovranno superare l'ostacolo Venezia, reduce dalla vittoria sul Mantova in Serie B.
Chivu dovrebbe dare spazio a Frattesi e Diouf a centrocampo, affidando l'attacco a Pio Esposito e Bonny.
Prevista la formazione titolare per la squadra ospite, che proverà a ribaltare i pronostici per regalarsi una notte da sogno.
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Diouf, Sucic, Frattesi, Carlos Augusto; Esposito, Bonny.
Allenatore: C. Chivu
VENEZIA (3-1-4-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Busio; Hainaut, Pérez, Doumbia, Bjarkason; Yeboah.
Allenatore: G. Stroppa
Martedì 2 dicembre:
. Juventus-Udinese, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1
telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero
Su Italia 1 studio condotto da Monica Bertini e con Giampaolo Pazzini, Alessio Tacchinardi, Mino Taveri ed Emidio Morganti
Mercoledì 3 dicembre:
. Atalanta-Genoa, in diretta alle ore 15.00, su Italia 1
telecronaca: Federico Mastria e Roberto Cravero
. Napoli-Cagliari, in diretta alle ore 18.00, su Italia 1
telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin
. Inter-Venezia, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1
telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi
Su Italia 1 studio condotto da Monica Bertini e con Andrea Ranocchia, Massimo Mauro, Federica Zille e Graziano Cesari
Giovedì 4 dicembre:
. Bologna-Parma, in diretta alle ore 18.00, su Italia 1
telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi
. Lazio-Milan, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1
telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin
Su Italia 1 studio condotto da Monica Bertini e con Christian Panucci, Emiliano Viviano, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari