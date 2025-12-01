Ange Yoan Bonny, centravanti dell'Inter

Mercoledì 3 dicembre continuano le sfide degli ottavi di finale di Coppa Italia, disponibili in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Dopo il confronto tra Juventus e Udinese, alle 15 scendono in campo Atalanta e Genoa, mentre alle 18 tocca al Napoli ospitare il Cagliari. Alle 21 i riflettori si accendono a San Siro, dove l'Inter accoglie il Venezia. La gara sarà trasmessa in esclusiva in chiaro su Italia 1 e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.



Dopo la delusione del derby e l'amarezza per la sconfitta arrivata nei minuti finali contro l'Atletico Madrid in Champions League, i nerazzurri sono tornati alla vittoria domenica contro il Pisa, ritrovando i gol di Lautaro Martinez. Per raggiungere i quarti di finale, i padroni di casa dovranno superare l'ostacolo Venezia, reduce dalla vittoria sul Mantova in Serie B.



Chivu dovrebbe dare spazio a Frattesi e Diouf a centrocampo, affidando l'attacco a Pio Esposito e Bonny.

Prevista la formazione titolare per la squadra ospite, che proverà a ribaltare i pronostici per regalarsi una notte da sogno.