La Fiorentina torna in campo dopo il terribile spavento per il malore accusato da Edoardo Bove nella sfida contro l'Inter. Attraverso un comunicato ufficiale, i Viola hanno manifestato l'intenzione di scendere regolarmente in campo nella sfida di Coppa Italia contro l'Empoli, nonostante la disponibilità della squadra avversaria a rimandare il match. "ACF Fiorentina informa che, viste le notizie rassicuranti arrivate in giornata e dopo la videochiamata che Edoardo ha voluto fare con tutti i suoi compagni, il Mister e lo staff tecnico riuniti al Viola Park, la squadra ha deciso di tornare subito in campo e preparare la sfida con l'Empoli di mercoledì - si legge nel comunicato -. Il Presidente Commisso è in costante contatto con la Dirigenza Viola e la Famiglia di Edoardo ed è stato rassicurato dal padre del ragazzo sulle sue condizioni di salute in attesa di poter parlare direttamente con lui nelle prossime ore". Confermato dunque il derby toscano valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia e in programma allo stadio Artemio Franchi mercoledì 4 novembre alle ore 21.00. Il match, come tutte le altre gare della competizione, sarà disponibile in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. La sfida tra Fiorentina ed Empoli sarà visibile su Italia 1, con la telecronaca affidata a Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi. Studio condotto da Monica Bertini e con Ivan Zazzaroni, Cristian Panucci, Massimo Mauro e Graziano Cesari.

Coppa Italia, Fiorentina-Empoli: le probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Adli, Cataldi; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé. All. Palladino.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Henderson, Anjorin, Cacace; Esposito, Colombo. All. D'Aversa.

Arbitro: Antonio Giua (Olbia) Assistenti: Luca Mondin (Treviso) e Francesca Di Monte (Chieti); IV Uomo: Alberto Ruben Arena (Torre Del Greco); Var: Francesco Meraviglia ( Pistoia); Avar: Aleandro Di Paolo (Avezzano)

Coppa Italia: il calendario degli ottavi

MARTEDÌ 3 DICEMBRE:

BOLOGNA-MONZA

in diretta alle ore 18.30, su Italia 1

telecronaca: Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese

MILAN-SASSUOLO

in diretta alle ore 21.00, su Italia 1

telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

Studio condotto da Monica Bertini e con Ivan Zazzaroni, Cristian Panucci, Massimo Mauro e Graziano Cesari

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE:

FIORENTINA-EMPOLI

in diretta alle ore 21.00, su Italia 1

telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

Studio condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Giuseppe Incocciati, Ciccio Graziani e Andrea De Marco

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE:

LAZIO-NAPOLI

in diretta alle ore 21.00, su Italia 1

telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro e Andrea De Marco

