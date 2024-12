L'ottavo di finale, in programma martedì 3 dicembre alle 18.30, sarà disponibile in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset

Il grande calcio italiano torna su Mediaset che, in esclusiva assoluta si è assicurata per le prossime stagioni (fino al 2027), i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Da martedì 3 a giovedì 5 dicembre torna la competizione nazionale con i primi quattro ottavi di finale: match in cui entrano in gioco i top club di Serie A, tutti visibili in esclusiva in chiaro su Italia 1, oltre che su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.

Martedì 3 dicembre, su Italia 1, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara di Bologna, dalle ore 18.30 andrà in scena Bologna-Monza, con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese.

Coppa Italia: Bologna-Monza, le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Casale; Erlic, Lykogiannis; Ferguson, Pobega; Iling-Junior, Fabbian, Dominguez; Dallinga. All. Italiano.

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; D’Ambrosio, Caldirola; Izzo; Birindelli, Valoti, Sensi, Ciuma; Maldini, Vignato; Petagna. All. Nesta.

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno

Coppa Italia: il calendario degli ottavi

MARTEDÌ 3 DICEMBRE:

BOLOGNA-MONZA

in diretta alle ore 18.30, su Italia 1

telecronaca: Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese

MILAN-SASSUOLO

in diretta alle ore 21.00, su Italia 1

telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

Studio condotto da Monica Bertini e con Ivan Zazzaroni, Cristian Panucci, Massimo Mauro e Graziano Cesari

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE:

FIORENTINA-EMPOLI

in diretta alle ore 21.00, su Italia 1

telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

Studio condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Giuseppe Incocciati, Ciccio Graziani e Andrea De Marco

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE:

LAZIO-NAPOLI

in diretta alle ore 21.00, su Italia 1

telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro e Andrea De Marco

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE