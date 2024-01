Coppa Italia, come vedere Atalanta-Sassuolo

Il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia andrà in onda mercoledì 3 gennaio alle 18 su Italia 1

Il grande calcio italiano torna su Mediaset che, in esclusiva assoluta si è assicurata per le prossime stagioni (fino al 2027), i diritti della Coppa Italia.

Martedì 3 gennaio, in campo Atalanta-Sassuolo, per il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La partita sarà visibile in chiaro su Italia 1, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese.

Atalanta-Sassuolo: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Bonfanti, Djimsiti (Hien), Kolasinac; Holm, Pasalic, Adopo, Bakker; Miranchuk; Muriel, De Ketelaere. Allenatore: Gasperini. SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Thorstvedt, Matheus Henrique; Castillejo, Bajrami, Laurienté; Mulattieri. Allenatore: Dionisi.

Coppa Italia: il calendario degli ottavi

MARTEDÌ 2 GENNAIO:

Milan-Cagliari, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Studio condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Christian Panucci, Franco Ordine e Graziano Cesari

MERCOLEDÌ 3 GENNAIO:

Atalanta-Sassuolo, in diretta alle ore 18.00, su Italia 1

telecronaca: Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese

Roma-Cremonese, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Studio condotto da Monica Bertini e con Ivan Zazzaroni, Stefano Sorrentino, Ciccio Graziani e Andrea De Marco

GIOVEDÌ 4 GENNAIO:

Juventus-Salernitana, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Fabrizio Ravanelli, Massimo Mauro e Graziano Cesari

