Potete vedere la seconda puntata della serie con protagonista Gabriel Garko in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

Nell'ultima scena della seconda puntata di Colpa dei sensi , andata in onda martedì 10 febbraio in prima serata su Canale 5, scopriamo chi ha ucciso la mamma di Davide (Gabriel Garko).

Gabriel Garko in una scena di Colpa dei sensi

Colpa dei sensi, chi ha ucciso la mamma di Davide

Dopo aver scoperto che Laura è incinta di Davide, Enrico chiede un confronto con l'uomo e lo scontro tra i due si fa molto acceso. Enrico aspetta Davide con la pistola in mano.

Davide è convinto che sia stato Ettore, padre di Enrico, a uccidere sua madre Adele, ma non è così.

"Mio padre non c'entra. Sono stato io a uccidere tua madre", confessa Enrico a Davide. È stato Enrico a uccidere Adele facendola cadere dalle scale. "Lei voleva rovinare la nostra famiglia, come tu che hai messo incinta mia moglie. Ma non riuscirai a portarmela via", dichiara rabbioso Enrico.

Dopo una brutta caduta, Davide riesce ad alzarsi e inizia a colpire violentemente Enrico al volto.

Per scoprire come finirà la storia di Davide e Laura, non perdete l'ultima puntata di Colpa dei sensi in onda venerdì 13 febbraio su Canale 5.

Dove vedere Colpa dei sensi in streaming gratis

Le puntate di Colpa dei sensi saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

