Paolo Bonolis: "Così Matti di Renato Zero è diventata la sigla di Ciao Darwin"

"Matti, sono tutti matti, urliamo, c'insultiamo, da nevrosi siamo afflitti". Così si aprono tutte le puntate delle nove stagioni di Ciao Darwin sulle note di Matti, celebre brano scritto da Renato Zero.

Nella puntata di Ciao Darwin Rewind, in onda martedì 27 febbraio su Canale 5, Paolo Bonolis spiega come Matti di Renato Zero è diventata la sigla di Ciao Darwin: "Io ho chiesto a Renato Zero tanto tempo fa se volesse fare la sigla di questa trasmissione. Lui mi disse che aveva una canzone che non aveva mai portato in scena che si intitola Matti. Me l'ha fatta sentire ed era perfetta, un testo fantastico. L'abbiamo presa subito. Così è diventata la sigla di Ciao Darwin" .

Nell'ottava puntata di Ciao Darwin 1 nel 1998, Paolo Bonolis accoglie Renato Zero in studio: "Mi sono scordato la sigla in carne e ossa. Si è nascosto come un sorcio, va bene che è sorcino, Renato Zero!".

