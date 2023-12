Ciao Darwin non va in onda venerdì 29 dicembre su Canale 5. Scopriamo quando ricomincia lo show condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti

Ciao Darwin non andrà in onda venerdì 29 dicembre in prima serata su Canale 5.

Si è chiuso con grande successo il primo ciclo di puntate di Ciao Darwin 9, lo show condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Nel video qui sopra, la puntata di Ciao Darwin in onda il 22 dicembre.

Venerdì 29 dicembre su Canale 5 va in onda il concerto Il Volo - Tutti per uno. Il Volo torna con un incredibile concerto dall'Arena di Verona con la partecipazione di Federica Panicucci e tanti ospiti speciali.

Quando ricomincia Ciao Darwin?

Le nuove puntate di Ciao Darwin arriveranno su Canale 5 nel mese di gennaio 2024. La prossima puntata di Ciao Darwin 9 andrà in onda venerdì 12 gennaio 2024 in prima serata su Canale 5.