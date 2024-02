L'ottava puntata di Ciao Darwin va in onda venerdì 2 febbraio. La sfida Cornuti e Amanti vede Anna Pettinelli e Alex Belli come capitani

, insu, nuovo appuntamento con, il più divertente e irriverentedella tv condotto dacon. L'esilarante varietà rappresenta, con dichiarata consapevolezza e assoluta ironia, l’aspetto più grottesco dell’umanità. Il sottotitolo della nona edizione -- riprende una celebre frase del Vangelo: «». Continua il divertente viaggio alla ricerca delle caratteristiche dominanti nell'uomo e della donna del Terzo Millennio: questa settimana le categorie che si sfideranno a colpi di prove semiserie saranno. A capitanare le due squadre, rispettivamente,. In studio, l'iconica, splendida. A decretare la squadra vincente, assegnando di volta in volta i punteggi, la severissima giuria composta dalle 200 persone del pubblico presente in studio.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE