Rocco Siffredi con la moglie e i due figli

Rocco Siffredi come non lo avete mai visto. Se vi siete appassionati alla serie Supersex, non potete perdervi Casa Siffredi, un docu-reality che svela tutti i segreti della vita privata e della carriera di Rocco Siffredi.

Nelle otto puntate di Casa Siffredi, scopriremo cosa si cela dietro l'attore icona dell'hard e come vive la sua quotidianità e il suo rapporto con la moglie e i figli.

Parlando della realizzazione del progetto, Rocco Siffredi aveva dichiarato: "Spero che questo possa essere un buon modo per dimostrare che dietro il re dell'hard c’è un padre normale e un marito affettuoso". Al centro del racconto di Casa Siffredi, troviamo anche Rózsa, moglie di Rocco Siffredi, e i figli Leonardo e Lorenzo.

Su Mediaset Infinity, sono disponibili le otto puntate di Casa Siffredi in streaming gratis.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE