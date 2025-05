Caduta Libera compie 10 anni e torna da lunedì 12 maggio nel preserale di Canale 5.

Il game show ha esordito sulla rete ammiraglia Mediaset il 4 maggio 2015 - è giunto alla sua tredicesima edizione e superato le 1.000 puntate.

Per celebrare questo traguardo, il format si arricchisce di molte novità - scenografia, grafica, dinamiche di gioco - e si regala un nuovo finale sorprendente Le Dieci Botole, che viene proposto, per la prima volta, proprio nella versione italiana del quiz.

Al termine della gara, il Campione non affronterà più i classici Dieci Passi, ma un’ultima frazione di gioco di grande suspense.

Gerry Scotti sottoporrà al Campione una sola domanda, fornendo 10 opzioni di risposta, ciascuna associata a una botola. Il concorrente avrà 90 secondi per scegliere quella che ritiene corretta e posizionarsi sulla botola corrispondente.

Da quel momento, in un crescendo di tensione, si apriranno cinque botole legate alle risposte errate. Il Campione dovrà poi escludere, una alla volta, quelle rimanenti che secondo lui non contengono la risposta giusta. Se alla fine resterà in piedi sulla botola corretta, vincerà il montepremi accumulato. In caso contrario cadrà nella botola sotto i suoi piedi, perderà la vincita, ma potrà tornare in gara per difendere il titolo.

Nella puntata d’esordio il pubblico ritroverà nella postazione centrale Martina Bartoli, ventunenne di Imola, studentessa di medicina e campionessa di frisbee, diventata Campionessa nell'ultima puntata della scorsa edizione, andata in onda il 16 dicembre 2023.

I casting per partecipare al game show sono in corso: ci si può iscrivere compilando il form al link: https://casting. endemolshine.it/cadutalibera/ .

Per salire sulle botole, però, è necessario rispettare alcuni requisiti: avere tra i 18 e i 55 anni, pesare meno di 100 chili, non soffrire di cuore o mal di schiena e, nel caso delle signore, lasciare a casa i tacchi alti.

Caduta Libera è basato su Still Standing un format di July August Productions Ltd. Distribuito da ITV Studios Global Partnerships Limited. Con oltre 7.500 episodi realizzati a livello globale, “Still standing” è andato in onda in oltre 20 paesi, tra cui Israele, Cina, Stati Uniti, Spagna, Germania, Francia, India, Brasile, Thailandia, Turchia, Uruguay, Argentina e, nel 2024, ha debuttato anche in Ecuador, Cile e Messico.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE