Durante le puntate di Be My Sunshine, distribuite dal 6 al 10 aprile in streaming gratis su Mediaset Infinity, il fidanzamento di Eylul e Adar salta dopo un litigio.

La ristrutturazione del boutique hotel viene ultimata. Dopo l'annullamento della festa di fidanzamento, Haziran e Poyraz hanno un acceso scontro.

Eylul e Adar fanno pace. Durante la festa, Hakan minaccia di rivelare il segreto di Haziran.

Haziran scopre che sua madre sta vendendo la casa di famiglia e viene consolata da Poyraz. Idil tenta di bloccare l'apertura del boutique hotel.

Haziran e Poyraz fanno una scommessa e passano una notte insieme in una baia.

Haziran riceve una proposta di lavora che la porterebbe lontano dall'isola. Haziran sta per partire per Istanbul, ma Poyraz la ferma al molo.



Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

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