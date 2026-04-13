La puntata integrale del 14 aprile della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Idil si ritrova a essere pentita di aver fatto sì che Poyraz e Haziran non ottenessero la licenza per aprire il boutique hotel, così chiede al padre di fare qualcosa per risolvere la situazione.
Nel frattempo, Gorkem è triste dopo aver litigato con Zeynep e trova ascolto in Selma.