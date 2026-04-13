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Be My Sunshine

SERIE TV14 aprile 2026

Be My Sunshine, la puntata del 14 aprile in streaming

La puntata del 14 aprile di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 14 aprile della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine.Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine.

Be My Sunshine: la trama del 14 aprile

Idil si ritrova a essere pentita di aver fatto sì che Poyraz e Haziran non ottenessero la licenza per aprire il boutique hotel, così chiede al padre di fare qualcosa per risolvere la situazione.

Nel frattempo, Gorkem è triste dopo aver litigato con Zeynep e trova ascolto in Selma.

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