La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da lunedì 13 aprile.
Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Zeynep è furiosa con Haziran e Gorkem, intanto la vicinanza di Selma la irrita e lo scontro tra le due esplode definitivamente.
Idil mette in moto il piano per impedire a Poyraz e Haziran di ottenere la licenza del boutique hotel. Nel mentre, Gorkem non riesce a stare lontano da Zeynep e fa di tutto per riconquistarne la sua fiducia.