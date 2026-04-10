Ayca Aysin Turan (Harizan) in una scena di Be My Sunshine

La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da lunedì 13 aprile.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 13 aprile

Zeynep è furiosa con Haziran e Gorkem, intanto la vicinanza di Selma la irrita e lo scontro tra le due esplode definitivamente.

Idil mette in moto il piano per impedire a Poyraz e Haziran di ottenere la licenza del boutique hotel. Nel mentre, Gorkem non riesce a stare lontano da Zeynep e fa di tutto per riconquistarne la sua fiducia.

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