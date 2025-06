Beautiful, le trame della settimana dal 9 al 15 giugno

Thorsten Kaye (Ridge Forrester) e Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40, la domenica alle 14 e in streaming su Mediaset Infinity. Nelle trame della settimana da lunedì 9 a domenica 15 giugno, Eric continua a lavorare alla nuova collezione insieme a R.J., ma un improvviso malore lo costringe a fermarsi. Nonostante l’arrivo del medico, Eric rifiuta il ricovero e minimizza l’accaduto, deciso a non interrompere il lavoro.

Ridge, Steffy, Brooke e R.J. sono al corrente della malattia di Eric, ma scelgono di non rivelargli nulla, rispettando la sua volontà di continuare a vivere normalmente.

Donna è sempre più coinvolta nella situazione e cerca di convincere Eric a curarsi, ma lui rimane fermo nella sua decisione.

Eric comunica la volontà di organizzare una sfilata per celebrare la sua carriera. La famiglia finge entusiasmo, pur sapendo che si tratta di un addio simbolico e temendo che l’evento possa peggiorare le sue condizioni.

Carter viene messo al corrente della situazione da Ridge, che lo invita al silenzio. Il rischio per l’azienda è alto, ma tutti concordano nel dare priorità ai desideri di Eric, sostenendolo fino alla fine.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE