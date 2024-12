Beautiful, le trame della settimana dal 6 all'11 gennaio

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Tanner Novlan (John 'Finn' Finnegan) e Kimberlin Brown (Sheila Carter) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 6 a sabato 11 gennaio, alla Forrester Creations, Brooke e R.J. si dicono fiduciosi che Sheila verrà condannata e iniziano a pianificare festeggiamenti. Tuttavia, Sheila sorprende tutti ottenendo la scarcerazione grazie a un vizio legale.

Nel frattempo, Steffy, terrorizzata dalla liberazione di Sheila, intensifica le misure di sicurezza per la sua famiglia, ma sospetta che Finn non sia completamente contrario al ritorno della madre biologica.

Hope, invece, firma i documenti del divorzio da Liam, decisa a chiudere un matrimonio segnato dai continui dubbi del marito.

Liam rivela a Steffy di aver filmato Finn mentre abbraccia Sheila.

