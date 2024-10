Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) e Thorsten Kaye (Ridge Forrester) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity. I protagonisti della soap più popolare del mondo saranno per la prima volta nei luoghi simbolo di Roma.

Nelle trame della settimana da lunedì 4 a sabato 9 novembre, Deacon si preoccupa per lo stress di sua figlia Hope e le consiglia di concedersi un po' di svago, sottolineando che deve imparare a rilassarsi.

Alla Forrester Creations, R.J. e Eric provocano Ridge riguardo all'imminente viaggio a Roma, durante il quale sarà presente anche Brooke.

Taylor si presenta nell'ufficio di Brooke e la provoca, suggerendo di andare insieme a Roma per sostenere Thomas.

Hope non riesce a ignorare le sue crescenti fantasie su Thomas, causando tensioni con Liam. Quest'ultimo, sospettoso, rifiuta di partecipare al viaggio, lasciando Hope in lacrime.

Il gruppo della Forrester Creations si prepara per l'importante evento a Roma. Steffy tiene d'occhio la vicinanza tra Hope e Thomas, preoccupata che la collaborazione professionale possa trasformarsi in qualcos'altro.

A Los Angeles, Liam si confida con Deacon, esprimendo la sua preoccupazione per ciò che potrebbe accadere tra Hope e Thomas a Roma.

Arrivati a Roma, il team della Forrester si concentra sulla preparazione del servizio fotografico, con lo sfondo mozzafiato di Piazza Navona.

