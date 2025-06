Beautiful, le trame della settimana dal 30 giugno al 6 luglio

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Eric in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40, la domenica alle 14 e in streaming su Mediaset Infinity. Nelle trame della settimana da lunedì 30 giugno a domenica 6 luglio, Eric Forrester lotta tra la vita e la morte dopo un delicato intervento chirurgico, mentre la sua famiglia, divisa tra il senso di colpa e la speranza, affronta momenti di grande tensione.

Ridge, che inizialmente aveva deciso di rispettare la volontà del padre di non essere mantenuto in vita artificialmente, viene convinto da Donna, Brooke e Steffy a tentare un intervento sperimentale, decisione che ora lo tormenta profondamente.

Intanto, alla Forrester, R.J. trova conforto in Luna, che gli apre il cuore in un momento di grande vulnerabilità, confessandogli il suo amore.

E mentre Eric giace incosciente, riceve in sogno la visita di una persona che non vedeva da tempo.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

