Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 30 a domenica 5 gennaio, Hope decide di voltare pagina e non seguire le orme di sua madre Brooke, che per anni ha inseguito Ridge.

Thomas rischia di essere accusato di manipolazione nei confronti di Hope e teme di illudersi riguardo a una possibile relazione.

Finn teme che la crisi tra Hope e Liam possa compromettere il suo matrimonio, specialmente dopo i baci di Liam a Steffy, tenuti segreti.

In carcere, Sheila tenta di avvicinarsi a Finn sfruttando il suo ruolo di medico. Durante il processo, il giudice annulla le prove contro di lei, sorprendendo e sconvolgendo le famiglie Forrester e Spencer.

Liam rassicura Steffy sui baci passati, mentre Finn avverte il pericolo di un possibile riavvicinamento. Nel frattempo, Sheila riesce a far leva sulla mancanza di una figura materna nella vita di Finn, compromettendo ulteriormente la sua stabilità emotiva.

