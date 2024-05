Beautiful, le trame della settimana dal 3 al 9 giugno

Don Diamont (Bill Spencer) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 3 a domenica 9 giugno, Sheila continua a manipolare Bill, sminuendo ai suoi occhi i rapporti intercorsi tra lui, Brooke e Katie.

Sheila va a trovare Taylor chiedendo pace e armonia. Taylor naturalmente non ha alcuna intenzione di perdonarla per la devastazione che ha portato nella vita della sua famiglia, ma Sheila cerca di far leva sui sensi di colpa di Taylor, dicendole che in fin dei conti loro due sono uguali, avendo entrambe sparato a una persona.

Katie confessa a Carter la sua preoccupazione per i ricatti di Sheila, ma lui sa come tranquillizzarla. Brooke chiacchiera con Deacon a "Il Giardino", rallegrandosi della sua inaspettata amicizia con Taylor. Dopo aver chiacchierato con Deacon, Brooke va a trovare Taylor e la vede disperata perché la visita di Sheila l'ha gettata nel più totale sconforto. Sheila si introduce alla Forrester per ribadire a Katie che ormai c'è lei al fianco di Bill e che quindi tutti dovranno accettare la cosa.

Sheila si trova alla Forrester per un chiarimento con Katie, ma l'arrivo inaspettato di Carter costringe la donna a levare il disturbo. A casa, Steffy e Finn sono preoccupati per Taylor e arrabbiati con Bill per il ricatto e la scelta di mettersi con Sheila. Taylor è disperata e sembra aver perso la fiducia in se stessa, ma per fortuna la sua nuova amica Brooke è accanto a lei per sostenerla e incoraggiarla, ricordandole che un solo errore commesso anni prima, e in buona fede, non può spingerla a paragonarsi a Sheila.

Katie, che ha saputo da Taylor che è stata lei a sparare a Bill molti anni prima, parla con Brooke del fatto che Taylor abbia tentato, anni prima, di uccidere Bill, ed è stupita che la sorella le abbia nascosto questo segreto per tutto questo tempo. Sheila va a trovare Deacon a "Il Giardino". Sheila dice a Deacon che non permetterà a nessuno, e soprattutto a Katie, di mettersi tra lei e Bill. Taylor dice a Steffy di volersi costituire e confessare di aver sparato a Bill per mettere fine al suo ricatto, ma Steffy tenta nuovamente di dissuaderla.

Katie si rifiuta di credere che Brooke le abbia tenuto segreto ciò che ha fatto Taylor. Dal canto suo, Taylor sente il peso di ciò che ha fatto e delle conseguenze che ha quel gesto nel presente visto che dà modo a Bill di usarlo come moneta di scambio per garantire la libertà di Sheila. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE