Beautiful, le trame della settimana dal 28 aprile al 4 maggio

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Delon de Metz (Zende Forrester) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40, la domenica alle 14 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 28 aprile a domenica 4 maggio, R.J. fatica sempre più a mantenere il segreto sulle condizioni di salute di Eric, ma decide di non tradire la fiducia del nonno. Ridge, ignaro della verità, giudica il padre egoista.

Donna rivela a Katie che Eric sta morendo, e insieme affrontano il dolore sapendo che la competizione con Ridge può peggiorare la situazione. Eric, determinato, vuole dimostrare di essere ancora in grado di guidare la Forrester Creations.

Alla vigilia della sfilata, Eric riceve con affetto Lauren e Esther, che rimangono affascinate dai suoi abiti e dal suo carisma. R.J. vive con ansia il momento, consapevole che potrebbe essere l’ultimo evento condiviso con il nonno.

R.J. vorrebbe rivelare tutto a Ridge, ma Eric si oppone fermamente, determinato a portare a termine la sfida. Intanto l’azienda è in fermento e gli stilisti apportano gli ultimi ritocchi alle rispettive collezioni.

Il giorno della sfilata arriva, e mentre Eric cerca di mostrarsi forte, R.J. confida a Luna che il nonno sta per morire.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE