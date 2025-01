Beautiful, le trame della settimana dal 27 gennaio all'1 febbraio

Annika Noelle (Hope Logan) e Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 27 gennaio a sabato 1 febbraio, Liam affronta Finn, accusandolo di negligenza per aver messo in pericolo la vita di Kelly. Lo critica per non riuscire a spezzare il legame con Sheila, una minaccia per la famiglia.

Nel frattempo, alla Forrester, Steffy lavora con Ridge, cercando di mantenere la normalità, ma deve informare Hope e Brooke di essersi trasferita a casa di Eric con i bambini per proteggersi da Sheila.

Quando Steffy torna a casa di Eric, Liam la visita e le confessa di non aver mai smesso di amarla. Intanto, Ridge affronta Finn in ospedale, accusandolo per l'incidente in cui Kelly ha rischiato di annegare.

Hope, parlando con Brooke, riflette sulla fine del suo matrimonio con Liam e sulla sua incapacità di superare il legame tra lui e Steffy, ritenendolo una delle cause principali dei loro problemi.

Finn, disperato, raggiunge Steffy a casa di Eric per implorare il suo perdono e chiedere di tornare a casa con i bambini.

Nel frattempo, Liam, sopraffatto dai ricordi del passato con Steffy e Kelly, confida a Wyatt di ritenere il suo allontanamento da Steffy il più grande errore della sua vita.

Ridge si convince che Liam sia ancora innamorato di Steffy.

Taylor, dopo aver annullato un convegno, si unisce a Steffy a casa di Eric, cercando di sostenerla in un momento così difficile, mentre Ridge intensifica la sicurezza per proteggere la proprietà e i bambini.

