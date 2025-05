Beautiful, le trame della settimana dal 26 maggio all'1 giugno

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40, la domenica alle 14 e in streaming su Mediaset Infinity. Nelle trame della settimana da lunedì 26 maggio a domenica 1 giugno, Brooke affronta Thomas, temendo che stia approfittando di Hope, ancora segnata dalla fine del matrimonio con Liam. Tuttavia, Hope sembra convinta della sua scelta e confessa a Liam la natura della sua relazione con Thomas, lasciandolo sconvolto. Zende si ribella contro la Forrester per essere stato escluso dai progetti importanti, accusando Ridge di favoritismi verso R.J., che lavora con Eric senza sapere della sua malattia. Intanto, Bill nota qualcosa di familiare in Poppy, ma lei nega di conoscerlo, mentre Finn comincia ad avere dubbi su di lei e su Luna.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

