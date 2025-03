Beautiful, le trame della settimana dal 24 al 30 marzo

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Thorsten Kaye (Ridge Forrester) e Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 24 a domenica 30 marzo, Sheila affronta Deacon per ringraziarlo dell’aiuto ricevuto e capire le sue vere intenzioni. Deacon le confessa di amarla, convincendola della sua sincerità. Nel frattempo, Liam si scontra con Finn, accusandolo di mettere Kelly in pericolo a causa del suo legame con Sheila.

Eric continua a lavorare alla sua collezione nonostante il peggioramento delle sue condizioni di salute. R.J. vuole rivelare la verità a Ridge, ma Donna cerca di dissuaderlo per proteggere il nonno. Intanto, Carter avvisa Brooke e Ridge che saranno necessari tagli al budget aziendale.

Taylor torna dall’Europa e spinge Finn a troncare definitivamente con Sheila se vuole ricomporre il matrimonio con Steffy. Ridge e Brooke concordano che il ritorno di Steffy dipende solo da Finn, il quale, pur deciso a prendere le distanze dalla madre biologica, sembra ancora trattenuto dal loro legame.

Sheila, inizialmente intenzionata a lasciare Los Angeles, viene fermata da Deacon, che le organizza una cena romantica. Il loro rapporto sembra rafforzarsi, dando a Sheila nuove speranze per un futuro insieme. Nel frattempo, Ridge, Brooke e Taylor discutono del rapporto tra Hope e Thomas, con Taylor preoccupata per la stabilità emotiva del figlio.

Taylor affronta Thomas, temendo che Hope lo stia solo usando senza reali intenzioni di costruire un futuro con lui. Thomas la rassicura sulla sua felicità, ma Taylor resta convinta che il figlio sia in pericolo di ricadere nei suoi vecchi problemi ossessivi.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

