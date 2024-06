Beautiful, le trame della settimana dal 24 al 30 giugno

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45 e in streaming su Mediaset Infinity. Nelle trame della settimana da lunedì 24 a domenica 30 giugno, Steffy e Finn rimangono fermi sulla loro posizione per proteggere Douglas da ulteriori traumi e impediscono a Thomas di vedere suo figlio senza dover prima chiedere il loro permesso di fargli visita. Brooke e Taylor pranzano insieme a "Il Giardino", dove il giovane e affascinante cameriere Hollis flirta con Brooke, almeno secondo l'opinione di Taylor. Taylor sostiene che Brooke stia flirtando con Hollis, ma lei nega, finché una richiesta inaspettata di Hollis sembra dare ragione proprio a Taylor. Nel frattempo, tra Thomas e Steffy c'è una forte tensione a causa di Douglas. Taylor cerca di mediare tra i suoi due figli, ma Thomas si sente tradito da sua sorella Steffy e sostiene che lei sta cercando di allontanarlo da suo figlio. In questo momento difficile per Thomas, Paris cerca di stargli vicino. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

