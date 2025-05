Beautiful, le trame della settimana dal 2 all'8 giugno

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40, la domenica alle 14 e in streaming su Mediaset Infinity. Nelle trame della settimana da lunedì 2 a domenica 8 giugno, Ridge e Brooke ricordano i momenti più intensi della loro lunga storia d’amore, dagli inizi romantici alla carriera di Brooke alla Forrester, fino alla loro recente riconciliazione in Italia e alla loro rinnovata promessa per il futuro.

Intanto, Hope affronta Deacon, criticandolo per la relazione con Sheila e minacciando di tagliare i rapporti con lui se non si allontanerà da lei.

Alla Forrester, Ridge, Brooke e R.J. sono sempre più preoccupati per la salute di Eric.

Nonostante il peggioramento delle sue condizioni, Eric vuole continuare a creare con l'aiuto del suo amato nipote.

Brooke, Katie e Donna vivono con dolore la consapevolezza della malattia del patriarca, mentre Steffy, confusa e addolorata, si rifugia tra le braccia di Finn.

