Beautiful, le trame della settimana dal 2 al 7 dicembre

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 22 a sabato 7 dicembre, Steffy dà a Thomas la notizia che nonostante lui continui a proteggere Hope, tutti sanno che è stata Hope a prendere l'iniziativa e a baciarlo e che è stato proprio Liam a dirglielo. Thomas e Hope si incontrano e Hope gli dice che Liam vuole divorziare da lei. Finn, suo ritorno a casa dall'ospedale, chiede a Steffy di Thomas e lei racconta che suo fratello è rimasto sconvolto alla notizia che lei e persino Liam sapessero del suo bacio con Hope. Mentre le parole di Wyatt, che cerca di convincere Liam a perdonare sua moglie, non sortiscono l'effetto che spera, Hope, confessa a Thomas di voler stare con lui e che in realtà Liam vuole ancora una volta tornare con Steffy. Wyatt dice a Liam che in fin dei conti si è trattato di un solo bacio e che lui, non perdonando la moglie, perderà la sua famiglia e causerà dei danni anche ai bambini. Ma Liam e' irremovibile. Intanto Deacon va a trovare Sheila in prigione. Hope racconta a Thomas tutto quello che è successo con Liam: che lui vuole il divorzio e lei non è riuscita a convincerlo a ripensarci. Hope lo bacia di nuovo, dando il via a un nuovo colpo di scena. Nonostante il dolore e la rabbia, Wyatt e R.J. esortano Liam a non rinunciare definitivamente al suo matrimonio. R.J. sottolinea quanto Hope sia distrutta per quello che è accaduto e insiste sul fatto che Liam dovrebbe darle una seconda possibilità. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

