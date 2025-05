Beautiful, le trame della settimana dal 19 al 25 maggio

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40, la domenica alle 14 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 19 a domenica 25 maggio, Steffy rifiuta di allontanarsi da Finn nonostante le pressioni di Liam e la minaccia di Sheila, mentre Finn ribadisce il suo impegno per proteggere la famiglia.

Intanto, Li si scontra duramente con la sorella Poppy e vuole che la nipote Luna lasci il suo lavoro alla Forrester.

Ridge rivela a Steffy e Thomas che Eric è malato terminale, ma chiede loro di rispettare il suo desiderio di tenere nascosta la verità. Eric, sempre più debole, insiste nel voler lavorare e persino creare una nuova collezione con l'aiuto di R.J., mentre Donna, Katie e Brooke soffrono nel vederlo consumarsi.

Hope organizza una serata romantica con Thomas, suscitando l’ennesima preoccupazione in Brooke, a causa della natura complicata del passato di Thomas.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE