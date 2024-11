Beautiful, le trame della settimana dal 18 al 23 novembre

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Thorsten Kaye (Ridge Forrester) e Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 18 a sabato 23 novembre, Liam, che arriva a Roma con il jet privato di Bill, vede Hope e Thomas al Colosseo. In un momento di sorpresa, Hope bacia appassionatamente Thomas. Sconvolto, Liam trova Steffy e le racconta il tradimento di sua moglie. Colto dalla disperazione, Liam bacia Steffy, che cerca di confortarlo.

Nel frattempo, Brooke e Ridge salutano Roma in modo memorabile: Brooke organizza una sorpresa con Andrea Bocelli, che canta dal vivo per loro.

Di ritorno, Liam, ancora distrutto, si confida con il fratello Wyatt, affermando che il bacio tra Hope e Thomas rappresenta la fine del suo matrimonio. Hope, ignara della scoperta di Liam, cerca di minimizzare il bacio con Thomas, ma Steffy, testimone della scena, trattiene a stento il suo disappunto.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE