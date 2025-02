Beautiful, le trame della settimana dal 17 al 22 febbraio

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

John Thomas McCook (Eric Forrester) e Joshua Hoffman (R.J. Forrester) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 17 a sabato 22 febbraio, Finn supplica Steffy di tornare a casa e di perdonarlo per il suo legame con Sheila. Steffy gli confessa di amarlo ancora, ma la paura per la madre biologica di Finn la frena. Nel frattempo, Sheila ribadisce a Deacon la sua intenzione di rimanere nella vita di Finn.

Hope chiede a Liam di superare la loro crisi matrimoniale, ma lui decide di finalizzare il divorzio. Brooke è sconvolta, mentre Thomas cerca di convincere Liam a dare un'altra possibilità a Hope. Di fronte al rifiuto, Thomas dichiara nuovamente il suo amore a Hope, e lei decide di iniziare una relazione con lui.

Eric confida a R.J. di avere problemi alle mani e lo convince ad aiutarlo nella creazione di una nuova collezione. Ridge e Carter mettono sotto pressione Deacon per ottenere informazioni su Sheila, ma l'uomo nega qualsiasi coinvolgimento, mentre la donna si nasconde in casa sua.

Finn continua a rassicurare Steffy, promettendole protezione, e lei sembra iniziare a fidarsi di nuovo di lui. Intanto, Ridge e Carter diffidano di Deacon, sospettando che stia aiutando Sheila.

Steffy decide infine di tornare a casa da Finn, nonostante i timori di Ridge ed Eric. Nel frattempo, Finn affronta Liam, avvertendolo di non interferire nel suo matrimonio.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE