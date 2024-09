Beautiful, le trame della settimana dal 16 al 22 settembre

Heather Tom (Katie Logan) e Lawrence Saint-Victor (Carter Walton) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 16 settembre a domenica 22 settembre, Wyatt e Liam chiedono a Bill dell'incontro con Katie. Nonostante il rifiuto temporaneo di Katie, Bill sembra non essere troppo turbato.

Ridge sfida R.J. a disegnare un modello per dimostrare le sue capacità stilistiche, ma R.J. si oppone, volendo seguire il proprio percorso come influencer di viaggi. Per sfuggire alla pressione del padre, R.J. disegna una caricatura di Ridge, provocando ilarità in famiglia.

Steffy osserva con preoccupazione la crescente intesa tra Hope e Thomas e affronta Hope. Steffy, infatti, teme che questo possa riaccendere l'ossessione di Thomas per Hope, mettendo a rischio il suo equilibrio.

Deacon, desideroso di far crescere la sua attività, riceve il Conte Boucie per una prova come sommelier, che si presenta con il suo affamato nipotino, e Deacon decide di metterlo alla prova con una degustazione di vini alla cieca.

