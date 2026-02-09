Beautiful, le trame della settimana dal 16 al 21 febbraio

Romy Park (Poppy) e Don Diamont (Bill) in una scena di Beautiful

Nelle trame della settimana da lunedì 16 a sabato 21 febbraio, dopo qualche esitazione, Finn diventa testimone di nozze insieme a Hope, damigella d'onore di Sheila, e si lascia fotografare con gli sposi, anche se teme la reazione di Steffy. Deacon e Sheila sono felici di avere i figli al loro fianco nel giorno delle nozze.

Nel frattempo, Katie sorprende Bill e Poppy mentre si baciano e scopre così che Poppy è la madre di Luna.

Quando Steffy scopre che Finn ha partecipato al matrimonio, tramite una foto pubblicata online sui social del ristorante, esplode un'accesa discussione con il marito: lei si sente tradita, considera ancora Sheila una grave minaccia e teme che Finn le stia permettendo di riavvicinarsi, dopo averle promesso il contrario. Finn tenta di giustificarsi, sostenendo che è stata una pura coincidenza, ma Steffy non accetta le sue scuse e ribadisce che non vuole più che lui abbia alcun contatto con Sheila.

Alla Forrester, Steffy convoca Hope per affrontare il problema della sua linea. Steffy critica apertamente "Hope for the Future", sostenendo che senza Thomas ha perso la sua identità e non rientra nella sua visione aziendale, nonostante riconosca le capacità di R.J. e Zende e li consideri il futuro della Forrester Creations. La conversazione si trasforma rapidamente in uno scontro e Hope, esasperata, dichiara a Steffy che non le permetterà più di rovinarle la vita. La tensione culmina quando Steffy, in modo perentorio, annuncia la sua intenzione di cancellare la linea.

