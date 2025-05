Beautiful, le trame della settimana dal 12 al 18 maggio

Annika Noelle (Hope Logan) e Matthew Atkinson (Thomas Forrester) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40, la domenica alle 14 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 12 a domenica 18 maggio, l a salute di Eric peggiora, e R.J. e Brooke riflettono con dolore sul suo stato e sull’impatto della sfida con Ridge, che Eric ha vinto grazie alla rinuncia del figlio. Alla Forrester, R.J., Katie e Brooke discutono dello stress accumulato e della scelta di R.J. di mantenere il segreto sul nonno. Donna è sconvolta all’idea di perdere l’amore della sua vita, mentre R.J. si confida con Luna.

Intanto, Steffy, insieme a Finn, affronta direttamente Sheila e Deacon: la giovane Forrester non intende più fuggire dalla donna che ha terrorizzato la sua famiglia. Lo scontro culmina con un pugno in pieno volto a Sheila.

Ridge, intanto, scopre da Donna quanto Eric sia malato e si sente in colpa per non aver fermato la sfida prima. Insieme a Brooke, si confronta con il dottor Colby, che conferma che non c’è più speranza per Eric.

Nel frattempo, Liam confessa a Bill di essere ancora innamorato di Steffy.

Il ritorno di Taylor con Steffy e i bambini riaccende le tensioni con Brooke, soprattutto per via della relazione nascente tra Hope e Thomas.

Infine, Steffy sorprende Hope e Thomas in atteggiamenti intimi.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE