Beautiful, le trame della settimana dall'11 al 16 novembre

Jacqueline MacInnes Wood (Steffy Forrester), Thorsten Kaye (Ridge), Ginevra Lamborghini (guest) e Lawrence Saint-Victor (Carter) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 11 a sabato 16 novembre, Ridge, incoraggiato da Carter, trascorre del tempo a Roma con Brooke. Immersi nella bellezza della Città Eterna, Brooke esprime il desiderio tornare insieme, ma Ridge teme di ripetere vecchi errori. Intanto a Los Angeles, Liam decide di raggiungere Hope in Italia, preoccupato per la vicinanza tra lei e Thomas.

A Roma, la collezione "Hope for the Future" viene presentata con grande successo e Hope e Brooke posano insieme. Liam, dopo un volo complicato, finalmente atterra e va alla ricerca di Hope, solo per trovarla in un momento appassionato con Thomas al Colosseo.

Mentre Brooke e Ridge condividono un momento di riflessione alla villa dei Cavalieri di Malta, in California Finn confida a Taylor le sue preoccupazioni sul possibile riavvicinamento tra Ridge e Brooke.

