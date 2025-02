Beautiful, le trame della settimana dal 10 al 15 marzo

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 10 a sabato 15 marzo, Ridge è entusiasta al pensiero che il figlio si sia finalmente lanciato nella moda come lui ha sempre desiderato, inoltre è sempre più convinto che Eric debba farsi da parte. Eric però, insieme a R.J., ha ritrovato l'entusiasmo e la voglia di vivere. Una nuova e affascinante stagista di nome Luna è entrata in azienda. La giovane viene accolta da Eric e soprattutto da R.J. con calore e entusiasmo, ma la ragazza sembra avere qualcosa da nascondere. Ridge confida a Brooke i suoi dubbi nei confronti del padre che alla sua età ha deciso di produrre una intera nuova collezione d'alta moda con l'aiuto di R.J. Hope va in ufficio da Thomas, e, usando un piccolo stratagemma, crea l'atmosfera per un contatto amoroso con lui. Ridge decide di andare a parlare con Eric. Padre e figlio si confrontano, ma ognuno mantiene ferma la sua posizione. Ridge propone al padre di portare avanti separatamente ognuno la propria collezione. Saranno i compratori, in una vera e propria competizione in passerella, a decidere quale delle due ritengano migliore. Eric accetta la sfida. Hope è preoccupata perché sa che Thomas è innamorato di Hope da molto tempo. Lei invece, pur essendo molto attratta da lui, è restia a prendere impegni a lungo termine perché il matrimonio con Liam è finito da poco. Le relazioni familiari e le sfide creative nella famiglia Forrester sono in pieno fermento. Eric, animato da una nuova ondata di ispirazione, è immerso nell'ambizioso progetto di creare la sua ultima collezione in collaborazione con R.J.. Ridge da una parte si preoccupa per la salute del padre, ma dall'altra raccoglie la sua sfida proponendogli una competizione tra le loro due linee di alta moda. Ridge, tuttavia, non può fare a meno di comunicare a R.J. il suo orgoglio per il talento che sta dimostrando e lo incoraggia nel suo percorso professionale. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

