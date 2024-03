Nella prossima puntata di Beautiful, in onda sabato 9 marzo su Canale 5, nessuno tranne Deacon, sa che Sheila è ancora viva e che ha tutta l'intenzione di inseguire i suoi obiettivi di rivalsa per un passato che lei ricorda bene. Alla Forrester, tutto è pronto per l'anteprima della collezione della linea "Hope for the Future". Steffy e Katie intrattengono i giornalisti e gli acquirenti. Nell'episodio che è stato trasmesso venerdì 8 marzo, invece, Lauren Fenmore ed Eric brindano al fatto che nessuno dovrà più preoccuparsi a causa di Sheila ricordando le sue tante malefatte che nel corso degli anni hanno funestato la storia delle loro famiglie. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

