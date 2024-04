Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Kimberlin Brown (Sheila Carter) e Tanner Novlan (John 'Finn' Finnegan) in Beautiful

Nella prossima puntata di Beautiful, in onda martedì 30 aprile su Canale 5, Bill, inaspettatamente, rifiuta di aiutare Steffy e Finn ad immobilizzare Sheila dicendo di volerle dare un'altra possibilità e annunciando di avere una relazione con lei.

Bill dichiara poi che se loro denunceranno Sheila, lui denuncerà a sua volta Taylor per avergli sparato anni prima. Nell'episodio che è stato trasmesso lunedì 29 aprile, invece, Mentre Finn e Steffy cercano di legare Sheila per impedirle di fuggire e poi consegnarla alla polizia, sopraggiunge Bill . Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE