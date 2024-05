Nella prossima puntata di Beautiful, in onda giovedì 9 maggio su Canale 5, Bill fa visita a Sheila in prigione e le chiede se i sentimenti che dichiara di provare per lui siano sinceri. Finn e Steffy parlano del ricatto di Bill che li ha minacciati di denunciare Taylor, colpevole di avergli sparato anni prima, se loro perseguiranno Sheila per la sparatoria di cui sono stati vittima. Nell'episodio che è stato trasmesso mercoledì 8 maggio, invece, Sheila sorride a Li, manifestandole così la sua convinzione di uscire presto dal carcere. In effetti Bill ha promesso di aiutarla, e Steffy vuole convincerlo a desistere, ma rischia addirittura di dover rinunciare lei a testimoniare contro Sheila perché se lo farà, Bill rivelerà alla polizia che Taylor gli ha sparato anni prima.

