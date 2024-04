Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda lunedì 8 aprile su Canale 5, Ridge rivela a Brooke la verità sulla telefonata ai servizi sociali e le chiede scusa per le accuse mosse verso di lei. La reazione di Brooke è composta e ferma.

Nella puntata che è stata trasmessa domenica 7 aprile, invece, Steffy, rivelando le malefatte di Thomas durante la cerimonia di nozze dei suoi genitori, getta scompiglio tra gli invitati, turba irreparabilmente l'aria di festa e i rapporti tra Taylor e Ridge. Nel frattempo, Sheila, che si sente reclusa a casa di Deacon che le ha imposto di restare in casa per evitare di farsi arrestare facendo finire in carcere anche lui.

Deacon, preoccupato che Sheila possa compiere azioni che potrebbero danneggiare anche lui, si vede costretto ad imporle di restare in casa e di meditare un allontanamento definitivo da Los Angeles. Brooke, nel frattempo, si trova a casa con Hope la quale cerca di sostenere la madre in un frangente così doloroso della sua vita. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE