Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda sabato 6 aprile su Canale 5, Sheila ha comprato dei nuovi travestimenti e ha ricominciato ad uscire, nonostante gli avvertimenti di Deacon che teme che lei lo coinvolga nei suoi loschi piani e, nel peggiore dei casi, si faccia arrestare facendo finire in carcere anche lui.

Nel bel mezzo della cerimonia di matrimonio tra Taylor e Ridge, Steffy si è sentita in dovere di svelare la verità a proposito della trappola di Thomas ai danni di Brooke scatenando l'ira del padre contro Thomas. Nella puntata che è stata trasmessa venerdì 5 aprile, invece, Ridge pretende delle spiegazioni da Taylor poiché lei ha saputo già prima della cerimonia che la telefonata ai servizi sociali era una trappola di Thomas ai danni di Brooke e non glielo ha detto. Taylor ha taciuto perché Ridge le aveva assicurato che l'avrebbe sposata comunque, qualunque cosa fosse accaduta. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

