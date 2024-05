Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Nella prossima puntata di Beautiful, in onda domenica 5 maggio su Canale 5, la cattura di Sheila solleva un interrogativo di fondo: cosa ha spinto Bill, un potente uomo d'affari, a consegnare alla giustizia Sheila che aveva difeso fino a un attimo prima?

Il mutismo di Bill alle domande che gli vengono poste prima da Liam e Wyatt e poi da Steffy non rende semplice la risposta a questa domanda. Nella puntata che è stata trasmessa sabato 4 maggio, invece, Bill, tornato a casa con Sheila, chiama Baker perché vuole che la donna sia arrestata per poi poterla liberare definitivamente. La cattura di Sheila dopo che Bill ha chiamato la polizia, fa tirare a tutti un sospiro di sollievo.