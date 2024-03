Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda domenica 31 marzo su Canale 5, dopo aver proposto a Brooke di tornare con lui, Bill incontra Katie e fa lo stesso con lei. Carter ascolta dietro la porta finestra, scandalizzato. Proprio qualche attimo prima della cerimonia, Douglas confessa alla zia Steffy quello che il padre ha fatto con la app che clona le voci. Nella puntata che è stata trasmessa sabato 30 marzo, invece, Brooke si confida e si sfoga con Donna Katie ribadendo di non riuscire a capire il motivo per cui Ridge l'ha lasciata. Ridge e Taylor stanno per sposarsi a casa di Eric, e i loro figli sono ovviamente al settimo cielo, ma il piccolo Douglas non è altrettanto felice perché porta dentro di sé il peso del segreto sulla nonna Brooke. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE