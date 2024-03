Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda sabato 30 marzo su Canale 5, B rooke si confida e si sfoga con Donna Katie ribadendo di non riuscire a capire il motivo per cui Ridge l'ha lasciata. Ridge e Taylor stanno per sposarsi a casa di Eric, e i loro figli sono ovviamente al settimo cielo, ma il piccolo Douglas non è altrettanto felice perché porta dentro di sé il peso del segreto sulla nonna Brooke. Nella puntata che è stata trasmessa venerdì 29 marzo, invece, Ridge rivela alla sua famiglia di aver sentito con le proprie orecchie la registrazione della telefonata di Brooke ai servizi sociali. Steffy è sdegnata e vorrebbe affrontare Brooke, mentre Taylor è turbata dal fatto che Ridge le abbia tenuto nascosto la cosa. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

