Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda venerdì 19 aprile su Canale 5, Baker, accorso a Il Giardino, vuole una prova che si tratti davvero di Sheila e chiede a Deacon di poter visionare le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza del ristorante.

In effetti il momento in cui Steffy ha riconosciuto Sheila è stato immortalato, ma Deacon, persuaso dalla stessa Sheila, cancella tutti i filmati per simulare un guasto tecnico.

Nella puntata che è stata trasmessa giovedì 18 aprile, invece, mentre Deacon contatta Sheila con la scusa di recuperare le immagini delle telecamere di sicurezza del ristorante, Steffy e Finn attendono l'arrivo della polizia e sono sempre più risoluti a ritrovarla per assicurarla alla giustizia. Il fatto che Steffy si sia imbattuta in Sheila, riconoscendola, fa piombare nuovamente tutti in un incubo. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

