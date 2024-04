Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Nella prossima puntata di Beautiful, in onda martedì 16 aprile su Canale 5, Steffy e Finn sono tornati a mangiare a Il Giardino per esorcizzare il trauma della sparatoria, ma quando Steffy si allontana per telefonare, e mentre si trova nell'ingresso del bagno de Il Giardino, accidentalmente rovescia il suo drink su una donna appena uscita dalla toilette, che dopo un istante riconosce: è Sheila.

Nell'episodio che è stato trasmesso lunedì 15 aprile, invece, Katie, dopo aver appreso che Bill ha dichiarato a Brooke tutto il suo grande amore per lei, si rifiuta di tornare con lui.

Finn e Steffy giungono alla conclusione definitiva che Sheila abbia inscenato la sua morte. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

