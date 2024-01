Nel prossimo epiosodio di Beautiful, in onda mercoledì 10 gennaio su Canale 5, Wyatt e Liam si trovano a pranzo con Bill che racconta loro di essere stato scoperto da Ridge in un abbraccio, a suo dire innocente, con Brooke. Dopo l'ennesimo sgarbo di Steffy nei confronti di Brooke, si scatenano le ostilità tra le due famiglie. Nella puntata che è stata trasmessa martedì 9 gennaio, invece, Brooke e Hope vanno a parlare rispettivamente con Taylor e con Steffy per fermare il continuo tentativo da parte di Steffy e di Thomas di interferire nel matrimonio di Brooke e Ridge, minandolo. Il risultato, però, è deludente. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE