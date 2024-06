La seconda puntata di Bardot, andata in onda martedì 25 giugno in prima serata su Canale 5, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la seconda puntata integrale di Bardot.

Bardot, la trama della seconda puntata

La lontananza di Jean-Louis, militare durante la guerra d'Algeria, getta Brigitte nella malinconia nonostante il lavoro.

Per questo si avvicina al cantante Gilbert Bécaud col quale gira uno spot per il Capodanno 1958. Jean Louis rientrato a sorpresa li trova in una situazione equivoca e la lascia.

Brigitte, non riuscendo a stare senza amore, inizia una relazione con lo sposato Bécaud, che le porterà solo dolore e umiliazione. Dopo l'intermezzo col cantante Sacha Distel, Brigitte incontra sul set il futuro marito e padre di suo figlio, Jacques Charrier.

Bardot, quando va in onda la terza puntata

La terza puntata di Bardot andrà in onda lunedì 1 luglio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Nel prossimo episodio, Brigitte costringe Jacques a rinunciare alla sua carriera per starle accanto durante la gravidanza e la sua partenza per il servizio militare acuisce il bisogno di attenzioni dell'attrice.

