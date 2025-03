Giovedì 27 marzo, su Canale 5, andrà in onda Avanti un altro! By night, lo speciale in prima serata del game-show condotto da Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti. Ospite d'eccezione Maria De Filippi, mentre nel corso della serata sarà presente in studio anche Angelo Pintus. Un'interminabile fila di concorrenti proverà a giocarsi il tutto per tutto per conquistare la vittoria fra battute, divertimento e momenti di grande leggerezza. A scendere in campo saranno i partecipanti delle scorse edizioni di Ciao Darwin che in questa occasione risponderanno alle bizzarre e imprevedibili domande per un nobile scopo. Il montepremi, da un minimo di 70.000 euro fino a una cifra superiore qualora il finalista dovesse aggiudicarsi un importo maggiore, sarà devoluto al Ce.R.S. (www.adottaunangelo.it), Onlus che si occupa di assistenza specialistica domiciliare gratuita a bambini con gravi disabilità.

La sfida che incorona il campione della serata sarà, come sempre, tutta al contrario: nel gioco finale, per vincere, bisognerà dare 21 risposte sbagliate. Nel mitico salottino, capitanato da Miss Claudia, la dottoressa Maria Mazza, Horror, XXXL, Rebus, Nino Nero, l'Agente Segreto, Brasil e tanti altri. Non mancheranno la Bonas Laura Cremaschi e il Bonus Daniel Nilsson. Tutti i personaggi di Avanti un altro! sono nati dalla mente del conduttore e degli autori e 'scovati' attraverso migliaia di casting in tutta Italia da Sdl2005, la società che fin dalla prima edizione si è occupata della ricerca dei concorrenti, del cast e del pubblico. Il format, ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci, è stato esportato in tutto il mondo: Spagna, Albania, Ungheria, Bulgaria, Brasile, Cile, Canada, Paraguay, Polonia, Turchia, Vietnam, Romania. Avanti un altro è una produzione RTI realizzata in collaborazione con Endemol Shine Italy.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE