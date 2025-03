Avanti un altro! By night, Maria De Filippi invita Paolo Bonolis al Trono over a Uomini e Donne

Giovedì 27 marzo, su Canale 5, è andato in onda Avanti un altro! By night, lo speciale in prima serata del game-show condotto da Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti. Ospite d'eccezione della serata Maria De Filippi. Nel corso della puntata i due conduttori sono stati protagonisti di un ironico siparietto, che ha visto Paolo Bonolis dedicare "E penso a te" a Maria De Filippi. "In un mondo televisivo dove l'outing è una cosa che non si fa perché nessuno dice le cose in televisione, tutti zitti stanno, io invece volevo dirti una cosa che ci tengo da tanto tempo a dirti", dice il conduttore prima di iniziare a cantare accompagnato da Luca Laurenti.

"Posso dirti una cosa che ho in mente da tanto? - chiede Maria De Filippi a Paolo Bonolis nel bel mezzo della dedica - Vorrei chiederti se fossi così gentile da partecipare a una puntata del Trono over. Una sola puntata, perché so che c'è una persona che ne sarebbe felicissima che è Gemma".

Nel corso dello speciale Avanti un altro! By night sono scesi in campo i partecipanti delle scorse edizioni di Ciao Darwin che in questa occasione hanno risposto alle bizzarre e imprevedibili domande per un nobile scopo. Il montepremi, infatti, è devoluto al Ce.R.S. (www.adottaunangelo.it), Onlus che si occupa di assistenza specialistica domiciliare gratuita a bambini con gravi disabilità. Avanti un altro è una produzione RTI realizzata in collaborazione con Endemol Shine Italy.

