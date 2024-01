Ottimo esordio per la nuova stagione di Avanti un altro!, leader del preserale sul pubblico attivo con il 20.47% di share e 3.263.000 spettatori (19.21% individui). Il game-show condotto da Paolo Bonolis, che ha segnato un picco di 3.635.000 spettatori, raggiunge il 26% di share sui giovani 15-19enni. Giancarlo Scheri, direttore di rete: "Canale 5 festeggia il ritorno di Avanti un altro!, lo storico preserale ideato e condotto dal geniale Paolo Bonolis. Unico per originalità e ritmo, il game-show dell’ammiraglia Mediaset vive del carisma di Bonolis, del genuino candore di Laurenti e dell’estrosità dei suoi tanti personaggi. Ringrazio quindi Paolo e Luca, con i team Endemol Shine Italy, SDL2005 e Mediaset, per l’impegno, la professionalità e i risultati, sempre solidi e rilevanti, in particolare sul pubblico dei giovani e giovanissimi. Buon lavoro a tutti!".

